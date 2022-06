Viele landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt haben ein Nachwuchsproblem. Insbesondere die Suche nach Betriebsnachfolgerinnen und -nachfolgern sei herausfordernd, heißt es vom Bauernverband Sachsen-Anhalt. «Fachkräfte werden in allen Betriebszweigen und auf allen Ebenen gesucht, in Leitungsfunktionen wie in der Produktion», sagte ein Sprecher. In der Praxis führe das dazu, dass auch überregional nach Arbeitskräften gesucht werde.