Ohne ihren zweitbesten Korbschützen Kostja Mushidi muss Basketball-Bundesligist Syntainics Mitteldeutscher BC am Dienstagabend (19.00 Uhr) beim Meister und Pokalsieger Alba Berlin antreten. Wie die Weißenfelser am Montag bekannt gaben, zog sich der 24 Jahre alte Power Guard beim Training am Heiligabend eine Sprunggelenksverletzung zu. Die genaue Ausfalldauer steht noch nicht fest. Eine Computertomografie am ersten Weihnachtsfeiertag schloss zumindest eine Fraktur aus.