Der langjährige Vorsitzende der Tafeln für Bedürftige in Sachsen-Anhalt, Andreas Steppuhn, will Bundesvorsitzender der Tafel Deutschland werden. "Ja, ich werde am 07. Juli 2023 in Mannheim als neuer Bundesvorsitzender der Tafeln in Deutschland kandidieren", twitterte der 60-Jährige am Mittwoch. "Sehr viele der Landesvorsitzenden und Tafeln aus ganz Deutschland haben mich darum gebeten."