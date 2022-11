Auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg soll ein neuer Ort der Begegnung entstehen. Nach der Grundsteinlegung für das "Welcome Center" am Mittwoch sollen in dem Neubau von 2024 an alle Betreuungs- und Serviceangebote gebündelt werden. Speziell richtet sich das Angebot der Hochschule zufolge an Studentinnen und Studenten aus anderen Ländern und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler.