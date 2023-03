Als Genehmigungsbehörde begleitet das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt immer mehr Großansiedlungen und will dafür nun sein Ingenieursteam aufstocken. Allein im vergangenen Jahr seien 47 Genehmigungsverfahren eingeleitet und 52 abgeschlossen worden, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Halle mit. Damit sei ein Investitionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro generiert worden. Das Landesverwaltungsamt benötige nun auch das entsprechende Fachpersonal. "Dafür soll das Ingenieursteam erweitert werden."