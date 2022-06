In den schweren Unfall mit drei Toten auf der A14 bei Halle war auch eine Nachwuchs-Fußballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg verwickelt. Das bestätigte der Verein aus Sachsen-Anhalt am Donnerstagabend in den Sozialen Netzwerken. Betroffen seien die B-Junioren, die sich auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg befunden hätten.

Bei den tödlich Verletzten handle es sich nicht um Angehörige des SV Fortuna Magdeburg, hieß es. Alle Spieler und Trainer wurden aber ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall wurden insgesamt 18 Menschen verletzt, wie die Polizei am Abend weiter mitteilte. Zwei Autos und zwei Kleintransporter seien an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Trotha und Tornau beteiligt gewesen. «Ein schrecklicher Unfall auf der A14, bei dem leider auch Menschen ums Leben gekommen sind. Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden.

Und allen Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung», schrieb der 1. FC Magdeburg bei Twitter.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Auffahrunfall der Ausgangspunkt gewesen sein, hieß es. Die Unfallursache werde noch ermittelt. Zur Identität der Toten und Verletzten konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.