In den schweren Unfall mit drei Toten auf der A14 bei Halle war auch eine Nachwuchs-Fußballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg verwickelt. Das bestätigte der Verein aus Sachsen-Anhalt am Donnerstagabend in den Sozialen Netzwerken. Betroffen seien die B-Junioren, die sich auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg befunden hätten.