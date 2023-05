Der Hallesche FC bestreitet am 31. Mai ein Benefizspiel gegen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Wie der Club am Dienstag mitteilte, werden die Einnahmen des Spiels im Leuna-Chemie-Stadion der Jugendarbeit zugutekommen. Der Anpfiff erfolgt um 18.00 Uhr. Der Nachwuchs des HFC bezieht am selben Tag zehn Jahre nach dem Hochwasser sein neues Domizil in der Silberhöhe.