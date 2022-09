Aus- und Weiterbildung, Studium und Berufswahl: Über diese und weitere Themen informieren mehr als 110 Aussteller auf der Bildungsmesse "Perspektiven" in Magdeburg. Am Freitag und Samstag gibt es nach Angaben des Veranstalters in zwei Messehallen Präsentationen von Unternehmen, Institutionen, Vereinen und Organisationen. Auch zahlreiche Vorträge für junge Menschen, etwa zu Praktika im In- und Ausland und zu verschiedenen Freiwilligendiensten, stehen auf dem Programm der nach eigenen Angaben "größten und wichtigsten Bildungsmesse im nördlichen Sachsen-Anhalt".