Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt plant noch in diesem Jahr eine Reform des Bestattungsrechts. Im Laufe des Jahres soll ein Gesetzentwurf vorbereitet und in den Landtag eingebracht werden, teilte das Sozialministerium in Magdeburg am Montag auf Anfrage mit. Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet. Kern soll eine Lockerung der Sargpflicht sein. Im aktuellen Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, eine interkulturelle Öffnung des Bestattungsrechts in Sachsen-Anhalt anzustreben, hieß es seitens des Ministeriums.