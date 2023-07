In Bad Dürrenberg (Saalekreis) hat ein 63-Jähriger Betrügern 50.000 Euro übergeben, nachdem sie ihm einen Unfall seines Sohnes vorgaukelten. Ein vorgeblicher Mitarbeiter der Verkehrspolizei erklärte dem 63-Jährigen am Freitag, dass dessen Sohn nach einem schweren Unfall in U-Haft sitzt und eine Kaution fällig ist, wie die Polizei am Samstag in Halle mitteilte. Der Mann übergab die 50 000 Euro einem angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse und stellte hinterher fest, dass sein Sohn an keinem solchen Unfall beteiligt war.