Die Zahl der Betrugsversuche bei Senioren durch den sogenannten Enkeltrick ist im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt stark gestiegen. Im Jahr 2021 sind 743 solcher Schockanrufe bei Menschen über 60 Jahren bekannt geworden, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel hervorgeht. Darüber berichtete am Donnerstag zunächst Radio Brocken. Im Jahr 2020 waren es mit 392 Trickanrufen deutlich weniger. Auch in diesem Jahr dürfte die Zahl wieder hoch liegen: Bis zum Mai dieses Jahres waren schon 302 solcher Betrugsversuche bekannt.