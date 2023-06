Mehrere Landtagsabgeordnete verschiedener Fraktionen werben um Unterstützung für Dessau-Roßlau als Ausrichterin der Bundesgartenschau 2035. "In der Bewerbung liegt die Chance, touristische, freiraumplanerische und städtebauliche Investitionen in der Innenstadt zu realisieren und die Stadt näher an Elbe und Mulde zu rücken", heißt es im gemeinsamen Antrag von neun Abgeordneten von SPD, Grünen, CDU, FDP und Linken.

Der Stadtrat habe im März mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich die Stadt bewerben soll. Es habe ein erster Jurybesuch stattgefunden und es liege eine Machbarkeitsstudie vor.

"Bundesgartenschauen setzen seit 1951 wichtige innovative Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, wie sich dies unter anderem in Magdeburg 1999, Havelregion 2015 oder in Erfurt 2021 beobachten lässt", so die Abgeordneten. CDU, SPD und FDP hätten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Dessau-Roßlau bei einer Bewerbung zu unterstützen.

Die Landtagsabgeordneten wollen nun erreichen, dass der Landtag die Bewerbung der Bauhaus-Stadt begrüßt und unterstützt. Zudem soll er die Landesregierung bitten, gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau den notwendigen Finanzbedarf für die Dekade bis 2035 zu ermitteln und die Bewerbung zu unterstützen mithilfe vorhandener Förderprogramme.

Antrag "Bundesgartenschau 2035 - Stadt Dessau-Roßlau bei der Bewerbung unterstützen"