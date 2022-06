Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zum antisemitischen Sandsteinrelief an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg hält Landesbischof Friedrich Kramer eine Weiterentwicklung des Gedenkorts für notwendig. «Es herrscht Konsens, dass die gegenwärtige Informationstafel sowie das Mahnmal in Form einer Bodenplatte heute nicht mehr dem Anspruch genügen, die Wirkung der judenfeindlichen Schmähplastik an der Fassade zu brechen», teilte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland am Dienstag mit.

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zum antisemitischen Sandsteinrelief an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg hält Landesbischof Friedrich Kramer eine Weiterentwicklung des Gedenkorts für notwendig. «Es herrscht Konsens, dass die gegenwärtige Informationstafel sowie das Mahnmal in Form einer Bodenplatte heute nicht mehr dem Anspruch genügen, die Wirkung der judenfeindlichen Schmähplastik an der Fassade zu brechen», teilte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland am Dienstag mit.

«Als Landeskirche werden wir die dafür zuständige Wittenberger Stadtkirchengemeinde bei dieser notwendigen Weiterentwicklung des Gedenkortes nach Kräften unterstützen.» Kramer ergänzte: «Für uns als Kirche steht es außer Frage, dass wir uns unserer Geschichte mit all ihren Verfehlungen und dem Umgang damit stellen.»

Das als «Judensau» bezeichnete Sandsteinrelief darf nach der BGH-Entscheidung an der Fassade der Kirche bleiben. Durch eine Bodenplatte und einen Aufsteller mit erläuterndem Text habe die Kirchengemeinde das «Schandmal» in ein «Mahnmal» umgewandelt, befanden die obersten Zivilrichterinnen und -richter Deutschlands in ihrem Urteil am Dienstag in Karlsruhe. (Az. VI ZR 172/20)

Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzhüte als Juden identifiziert werden sollen. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tieres und blickt in den After. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein. Ein jüdischer Kläger wollte, dass die antijüdische Darstellung entfernt wird.