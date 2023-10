Drei maskierte Täter sind in Biederitz (Landkreis Jerichower Land) mit einer Axt in einen Supermarkt eingebrochen und haben eine große Menge Zigaretten gestohlen. Dabei ist ein Schaden von 15.000 Euro entstanden, wie das Polizeirevier Jerichower Land am Sonntag mitteilte. Die Täter zerstörten die Eingangstür des Ladens und richteten laut Polizei im Inneren Chaos an. Die Täter flüchteten.