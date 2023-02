In einem offenen Brief hat ein Bündnis aus Verbänden und Räten das Bildungsministerium aufgefordert, die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt dauerhaft zu sichern. Es mangele an konstanten Rahmenbedingungen, beklagten die AWO Sachsen-Anhalt, das Landesjugendwerk, der Landeseltern- und der Landesschülerrat am Montag in dem Schreiben. Hier müsse es eine Verstetigung geben - über den "Projekt-Status" hinaus.