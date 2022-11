Kinosaal statt Klassenzimmer: Um Kindern und Jugendlichen pädagogische Inhalte und Werte mithilfe von Filmen zu vermitteln und ihnen analytisches Handwerkszeug beizubringen, gibt es in Sachsen-Anhalt die Schul-Kino-Woche. Nach dem Auftakt am Freitag im Luchs-Kino Halle stehen bis 25. November landesweit aktuelle Filme, Klassiker, Dokumentationen, Filme in Originalsprache sowie Animations- und Kurzfilme auf dem Programm. Angesprochen werden Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen - von der Grund- bis zur Berufsschule. Gezeigt werden die Filme vormittags zum ermäßigten Eintrittspreis, verschiedene Sonderveranstaltungen wie Filmseminare und Lehrerfortbildungen runden das Angebot ab.