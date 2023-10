Vier Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die zwei Universitäten in Halle und Magdeburg wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Weg zur Promotion stärker unterstützen. Dazu unterzeichneten sie gemeinsam mit Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) eine Kooperationsvereinbarung, wie es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung hieß. So sollen Promovierende an Qualifizierungsangeboten und Informationsveranstaltungen anderer Hochschulen teilnehmen können. Zudem wollen die Einrichtungen stärker ihre Erfahrungen in der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung austauschen.