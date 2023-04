Sich fünf Tage von der Arbeit freistellen lassen für eine berufliche Weiterbildung - die Zahl und damit das Interesse an solchen Bildungsfreistellungen ist laut dem Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Nach 1107 Anträgen von Veranstaltern im vergangenen Jahr seien es 2022 bereits 1330 gewesen, erklärte eine Sprecherin.