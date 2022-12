Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) setzt im Kampf gegen den Lehrermangel auf eine Vielzahl von Maßnahmen. "Es gibt kein Patentrezept gegen den derzeitigen Unterrichtsausfall, es gibt nicht die eine Lösung am Horizont, die spontane Heilung verspricht. Im Gegenteil: Wir müssen jeden Stein umdrehen, jede Regelung aus der Vergangenheit auf Sinnhaftigkeit, auf Effizienz überprüfen", sagte Feußner am Mittwoch im Landtag. "Und manchmal müssen wir vielleicht auch Schule neu denken." Alle Bundesländer hätten Probleme, Lehrkräfte zu finden. In Sachsen-Anhalt sind aktuell rund 93,5 Prozent des Unterrichts abgesichert.