Zwölf Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt sind bis Mittwoch bei der Bundes-Mathematik-Olympiade in Berlin dabei. Angeführt werde das Team von Florian Nico Jäniche, einem Elftklässler des Georg-Cantor-Gymnasiums Halle, der wie Arvid Malte Höhne aus derselben Schule bereits zum vierten Mal an einer Bundes-Mathematik-Olympiade teilnehme, erklärte der Landesbeauftragte für die Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas, am Sonntag.