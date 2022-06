Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Rettungswagen sind in Bitterfeld-Wolfen fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage mit. Zunächst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» von dem Unfall berichtet. Laut Polizeisprecher kam es am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr auf einer Straßenkreuzung in der Stadt zu der Kollision. Die Ursache sei noch unklar.