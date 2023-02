Auf der Autobahn 14 bei Colbitz ist ein Autofahrer schwer verletzt worden, nachdem sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der 69 Jahre alte Fahrer habe am Mittwoch nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über sein Auto verloren, das von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, teilte die Polizei mit.

Auf der Autobahn 14 bei Colbitz ist ein Autofahrer schwer verletzt worden, nachdem sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der 69 Jahre alte Fahrer habe am Mittwoch nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über sein Auto verloren, das von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, teilte die Polizei mit.

Nach Polizeiangaben überschlug sich das Auto mehrfach, bevor es an einer Böschung zum Stehen kam. Es sei trotz Einsatzes der Feuerwehr komplett ausgebrannt. Das Unfallopfer sei nicht ansprechbar gewesen und in eine Klinik nach Magdeburg gebracht worden. Für die Bergungsarbeiten sei die Autobahn in Richtung Stendal für insgesamt drei Stunden gesperrt worden.