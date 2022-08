Ein mit Neuwagen beladener Sattelzug ist am Mittwoch auf der Autobahn 2 bei Marienborn in Fahrtrichtung Hannover vollständig ausgebrannt. Der 32-jährige Fahrer habe in Höhe der Anschlussstelle Marienborn Rauch aus dem Motorraum bemerkt, teilte die Polizei mit. Es sei ihm noch gelungen, das Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken. Kurz nachdem er den Sattelzug verlassen hatte, stand das Fahrzeug vollständig in Flammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wurde auf 200.000 Euro geschätzt.