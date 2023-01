Ein Betrunkener hat in Oschersleben im Landkreis Börde erst seiner Ehefrau einen Schlag ins Gesicht versetzt und dann Polizisten mit einem Messer attackiert. Der aggressive 52-Jährige habe sich dann in einem Gespräch dazu bringen lassen, das Messer fallen zu lassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,54 Promille ergeben, hieß es. Die Tat habe sich am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht ereignet. Gegen den Familienvater sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es. Die 46 Jahre alte Frau wurde den Angaben zufolge an der Nase verletzt.