Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Gröningen im Landkreis Börde haben die Täter einen erheblichen Schaden angerichtet, aber kein Geld erbeutet. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte in der Nacht zum Samstag den Einbruch in die Bankfiliale, wie die Polizei mitteilte. Die Täter hatten die Eingangsschiebetür gewaltsam geöffnet und einen bislang unbekannten Sprengstoff in den Geldausgabeschacht eingeführt. Infolge der Detonation wurde der untere Teil des Automaten beschädigt. Der Tresor wurde nicht geöffnet. Die Täter flüchteten. Der Sachschaden liegt einer ersten Schätzung zufolge bei 60.000 Euro.