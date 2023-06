Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Haldesleben im Landkreis Börde zunächst schwer verletzt worden und später in einem Krankenhaus gestorben. Der ältere Mann war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer wurde am Freitag in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Beifahrerin erlitt einen Schock.