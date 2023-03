Im Landkreis Börde ist ein 23-Jähriger mit einem nicht angemeldeten Motorrad verunglückt und schwer verletzt worden. In der Nacht zum Samstag kam er an einer Linkskurve einer Kreisstraße im Flechtinger Ortsteil Böddensell von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille bei dem Mann. In seinem Rucksack fanden die Beamten diverse strafrechtlich relevante Gegenstände, Details dazu wurden auch auf Nachfrage nicht genannt. Zudem hatte der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.