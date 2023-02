Ein 19-Jähriger hat mit seinem Auto auf der L47 bei Hohenwarsleben im Landkreis Börde einen 30-jährigen Fußgänger erfasst. Der 30-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen am Kopf, dass er kurze Zeit später in einem Krankenhaus starb, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Der 19-Jährige hatte den Fußgänger aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagabend nicht gesehen. Die L47 wurde für drei Stunden voll gesperrt.