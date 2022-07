An der Autobahn 2 im Landkreis Börde hat sich eine Familie mit einem zweijährigen Kind gerade noch rechtzeitig retten können, bevor ihr Auto in Flammen aufgegangen ist. Am frühen Sonntagmorgen bemerkte der 28 Jahre alte Familienvater Rauch und stoppte an der Anschlussstelle Uhrsleben, wie die Polizei mitteilte. Gemeinsam mit seiner Frau und dem Kind gelang es ihm auszusteigen. Das Fahrzeug brannte lichterloh. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahn wurde erheblich beschädigt.