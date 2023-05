Ein sich schnell ausbreitender Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat einen Sachschaden von schätzungsweise 100.000 Euro verursacht. Das Feuer war am Sonntagabend in der vierten Etage ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Herabstürzende, brennende Teile hätten drei weitere Balkone in Brand gesetzt, hieß es. Die Feuerwehr habe die Feuer schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Warum es auf dem ersten Balkon gebrannt hat, wird den Angaben zufolge ermittelt.