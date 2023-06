Eine Lagerhalle ist in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) am frühen Sonntagmorgen bei einem Brand vollständig zerstört worden. In der Halle wurde Dünger aufbewahrt, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.