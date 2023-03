Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind zwei Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei beiden Mietern, 63 und 68 Jahre alt, bestand am Donnerstagnachmittag der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Einsatzkräfte mussten zwei Anwohner aus dem Gebäude retten. Eine Wohnung im zweiten Stock hatte in Flammen gestanden. Das Feuer griff auf zwei darüberliegende Wohnungen über. Das Haus galt danach als unbewohnbar. Einer ersten Schätzung der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 250 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.