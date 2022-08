Mehrere Feuerwehren aus dem Salzlandkreis wollen bei der Waldbrandbekämpfung in der Sächsischen Schweiz mithelfen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Felgenleben, Elbenau, Biere, Calbe, Schwarz, Hecklingen, Giersleben, Alsleben, Staßfurt, Könnern, Egeln, Unseburg, Nienburg und Aschersleben haben ihre Unterstützung zugesagt, wie ein Sprecher des Landkreises am Sonntag mitteilte. Sie sollen am Montagmorgen nach Sachsen mit entsprechender Technik aufbrechen. So sollen unter anderem faltbare Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 36.000 Litern eingesetzt werden.