Ein besonderer Wettbewerb mit mehr als 130-jähriger Tradition hat am Pfingstmontag mehrere Hundert Gäste in den Harz gelockt: In der Waldschneise Benneckenstein haben Buchfinkenhähne um die Wette gesungen. Beim traditionellen sogenannten Finkenmanöver traten 27 Züchter mit ihren Tieren in drei Disziplinen gegeneinander an. Eine Jury bewertete Distanzsingen, Schönheitssingen und Starksingen.