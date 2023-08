Anlässlich der Ehrung der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová mit dem Kaiser-Otto-Preis will die slowakische Delegation Magdeburg näher kennenlernen. "Diesem expliziten Wunsch der slowakischen Delegation, einen nachhaltigen Eindruck vom Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Magdeburg zu erhalten und mögliche Kooperationen und Projekte auszuloten, kommen wir selbstverständlich gern nach", erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris am Dienstag. Neben dem Festakt zur Preisverleihung seien eine Institutsführung der Elbfabrik des Fraunhofer-Instituts sowie ein Austausch mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern des Landes Sachsen-Anhalt geplant. Der Kaiser-Otto-Preis soll am 30. August 2023 im Magdeburger Dom verliehen werden.