Union Berlin muss vor dem größten Spiel der Club-Geschichte einen sportlichen Rückschlag hinnehmen. Temporäres Ärgernis oder bedenkliche Entwicklung? Egal. Die Reise nach Madrid soll ein Genuss sein.

Zum ersten Mal seit Februar 2022 zwei Bundesliga-Niederlagen nacheinander. Und in der Tabelle so tief platziert wie seit 45 Spieltagen nicht mehr: Die Stimmung könnte mau sein beim 1. FC Union Berlin - ausgerechnet vor dem größten Spiel der Club-Geschichte. Doch Real Madrid überstrahlt alles. Der Glanz des Premieren-Gegners in der Champions League darf für Trainer Urs Fischer aber eben keine Tünche sein, über eine lange nicht gekannte Situation. "Ich glaube nicht, dass wir uns heute auf das Spiel am Mittwoch freuen. Diese Niederlage gilt es aufzuarbeiten und zu analysieren", sagte Trainer Urs Fischer nach dem 1:2 beim VfL Wolfsburg. Platz acht fühlt sich nämlich unwirklich schlecht an.

Das Problem: Ausnahmsweise wird der gestrenge Schweizer wenig Gehör finden bei den Eisernen. Denn natürlich dreht sich in Berlin-Köpenick alles um den Abflug in die spanische Hauptstadt am Dienstagmorgen. "Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer Bühne im Bernabéu zu spielen. Das darf nicht jeder", sagte Nationalspieler Robin Gosens vor dem Königsklassen-Duell gegen die Königlichen am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN).

Gosens muss es wissen. Als einer der wenigsten hat er schon Champions-League-Erfahrung, spielte im Mai mit Inter Mailand noch im Finale gegen Manchester City (0:1). Im März 2021 verlor er mit Atalanta Bergamo (1:3) bei Real, musste nach einer knappen Stunde verletzt ausgewechselt werden. Gosens Tipp: Bange machen gilt nicht. "Ehrfurcht und Angst sind genau die beiden Sachen, die wir nicht brauchen."

Stattdessen setzt der 29-Jährige darauf, dass sich der Union-Mythos in allen Facetten noch nicht bis nach Madrid herumgesprochen hat. Am Mittwoch seien es "90 Minuten Fußball, in denen der kleine Gegner dem großen Gegner auch mal wehtun kann. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele im Fußball", sagte der linke Schienenspieler.

Solche Beispiele hat Union in der Bundesliga in den vergangenen Jahren reichlich angesammelt. Dem Gegner wehtun, auch darauf begründet sich der sport-märchenhafte Aufstieg der Eisernen. Aber: In dieser Saison haben die Wolfsburger schon als zweiter Kontrahent nach RB Leipzig (0:3) die Schwachstelle aufgedeckt.

Sie bedienten sich genau der Mittel, die aus dem langjährigen Zweitliga-Club Union in nur fünf Jahren einen Champions-League-Teilnehmer gemacht haben: Zweikampfstärke, Zielstrebigkeit, enorm kompaktes Verteidigen. Und die Berliner fanden dagegen kaum Mittel. Am Ende siegten die Niedersachsen durch die Tore von Jonas Wind (12. Minute) und Joakim Maehle (30.). Gosens (28.) zwischenzeitlicher Ausgleich war irrelevant.

Der Sechs-Punkte-Start nach den 4:1-Siegen gegen Mainz und Darmstadt ist schon fast wieder vergessen. Gegen schwächere Gegner reicht die spielerische Union-Qualität mittlerweile. Gegen stärkere, die die Berliner Taktik neutralisieren, muss Fischer ein neues Konzept finden, sonst wird aus der Delle mittelfristig möglicherweise ein Knick - unabhängig vom Highlight in Madrid.

"In der Bundesliga ist kein Spiel einfach. Dementsprechend sollten wir uns jetzt nicht alle verrückt machen", sagte Gosens. "Wir müssen aus dem Spiel die wichtigen Dinge mitnehmen: die Intensität. Die Lust, zu verteidigen. Ich glaube, man hat heute schon das Union-Gesicht gesehen." Dieses Gesicht, soll am Mittwoch auch in Madrid zu sehen sein.

Homepage des 1. FC Union Berlin Daten zum Spiel Der Teamvergleich