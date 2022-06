Der bereits vorzeitig als Meister feststehende SC Magdeburg hat das letzte Saisonspiel gewonnen und somit die emotionale Grundlage für die Titelfeierlichkeiten gelegt. Die Mannschaft von Bennet Wiegert, der von der HBL zugleich als «Trainer des Jahres» geehrt wurde, gewann am Sonntag beim Bundesliga-Saisonfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 37:34 (20:19), ehe Kapitän Christian O'Sullivan um 17.15 Uhr vor 6449 Fans in der ausverkauften GETEC-Arena die Meisterschale in die Höhe reckte. Es ist der insgesamt 31. Titel in der SCM-Vereinsgeschichte. Danach ging es per Bus zum Rath gfsaus, wo die offiziellen Feierlichkeiten mit den Fans stattfinden.

Bester SCM-Werfer vor den Augen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff war einmal mehr Omar Ingi Magnusson, der mit sechs erzielten Treffer sein Torekonto zwar auf 237 schraubte, aber die Torjägerkrone knapp verpasste. Die holte sich Routinier Hans Lindberg von den Füchsen Berlin. Der 40-Jährige kam auf insgesamt 242 Treffer und holte die Trophäe nach 2010 und 2013 zum dritten Mal.

Im 60. Pflichtspiel der Saison präsentierte sich der Meister, der mit insgesamt 32 Siegen bei nur zwei Niederlagen den Rekordmeister THW Kiel deutlich auf Abstand hielt, noch einmal sehr agil. Allerdings erwischte Löwen-Keeper Joel Birlehm (13 Paraden) einen glänzenden Tag. So konnte der SCM in Halbzeit eins höchstens mit zwei Treffern davonziehen. Die Gäste, die immer wieder den Torhüter rausnahmen und mit einem zusätzlichen Angreifer agierten, ließen sich nicht abschütteln. Im Gegenteil: In der 42. Minute zogen die Löwen erstmals mit 27:25 davon. Wiegert nahm sofort eine Auszeit, die Wirkung zeigte. Nach dem 27:27 eilte der Meister auf 32:28 (49.) davon. Danach ließ der SCM nichts mehr anbrennen.

Der zehnmalige DDR-Meister, der im Oktober beim IHF Super Globe gegen den FC Barcelona (33:28) die Club-WM gewann, verabschiedete schon 30 Sekunden vor Abpfiff per Auszeit Torhüter Jannick Green, der nach Paris wechselt, sowie Kreisläufer Magnus Gullerud (Kolstad IL). Auf der Gegenseite wurde Andy Schmid gefeiert, der mit allein 13 Toren ein überragendes letztes Bundesligaspiel machte.