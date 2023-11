Die sachsen-anhaltische Grünen-Politikerin Thea-Helene Gieroska ist auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe auf Platz 25 der Liste zur Europawahl gewählt worden. Das teilte die Landespartei am Samstag mit. In ihrer Bewerbungsrede betonte Gieroska, wie wichtig Europa für den Erhalt der Umwelt sei.