Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Quedlinburg zu einem stärkeren Austausch zwischen Bürgern und der Politik aufgerufen. «Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Debatten über die Lage unseres Landes, die Sorgen über den Krieg in der Ukraine, dass wir diese Debatten nicht nur in Berlin führen», sagte Steinmeier am Mittwoch. Der Spalt innerhalb der Gesellschaft sei größer geworden. Gerade nach zwei Jahren Pandemie müssten die Gespräche zwischen Politik und den Bürgerinnen und Bürgern intensiver geführt werden, so Steinmeier.