Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat auf einer Sommertour durch die ostdeutschen Bundesländer eine aggressive Stimmung erlebt. Sie sei am Dienstagabend in Dessau (Sachsen-Anhalt) von einer Gruppe Demonstranten beschimpft und angepöbelt worden, sagte die aus Thüringern stammende Grünen-Politikerin der "Thüringer Allgemeine" (online). Die Polizei hätte eingreifen müssen. Sie sei zum Gespräch mit den Protestierenden in Dessau bereit gewesen. "Sie aber wollten nur schreien".