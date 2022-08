Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat sich im Landkreis Jerichower Land mehrfach strafbar gemacht und als Konsequenz die Nacht in einer Polizeizelle verbracht. Aufgefallen war er den Beamten am späten Samstagabend in Burg, weil er in Schlangenlinien fuhr. Der 18-Jährige flüchtete, konnte aber kurz darauf aufgegriffen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.