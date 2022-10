In Hohenmölsen (Burgenlandkreis) sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag damit gescheitert, einen Radlader zu stehlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beschädigten die Diebe einen Zaun, fuhren den Radlader in ein Loch und kamen aus diesem nicht wieder heraus. Daraufhin seien die Täter geflüchtet.