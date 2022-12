Im Burgenlandkreis ist ein 74 Jahre alter Mann tot an einer Straße gefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war sein Wagen bei Allerstedt, einem Ortsteil von Kaiserpfalz, im Schnee stecken geblieben, der Senior habe das Fahrzeug verlassen, teilte eine Polizeisprecherin in Halle mit. Es gebe Anzeichen, dass er versuchte, das Auto frei zu bekommen. Was dann geschah, ist unklar. Es wurde ein Verfahren zur Todesursachenermittlung eingeleitet. Hinweise, dass andere Personen am Geschehen beteiligt waren, gibt es laut Polizei nicht.