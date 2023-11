Eine Lagerhalle hat in Freyburg (Burgenlandkreis) gebrannt. Dabei sei ein geschätzter Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Demnach brach das Feuer am Montagabend in einer Halle im Stadtteil Pödelist aus, die als Lackiererei genutzt wird. Verletzt wurde niemand.