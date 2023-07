Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Naumburg (Burgenlandkreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. In der Nacht zum Dienstag wurden Rettungskräfte gerufen, da jemand Rauch aus einer Erdgeschosswohnung in Bad Kösen bemerkt hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Wohnung befand sich ein Mann, der trotz Reanimierung vor Ort starb. Andere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem verstorbenen Mann um den Wohnungsmieter handelt. Die Brandursache wird nun ermittelt.