An der A38-Abfahrt Lützen in Richtung Leipzig haben Unbekannte ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät mit grauer Farbe besprüht. Nach der Tat vom Freitagabend müsse nun überprüft werden, ob der sogenannte Enforcement-Trailer noch funktionsfähig ist, teilte ein Polizeisprecher am Samstag in Halle mit. Zunächst konnte der Sachschaden noch nicht beziffert werden.