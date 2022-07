Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist in Nebra im Burgenlandkreis bei einem Unfall mit einem Kleintransporter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen beide Fahrzeuge am Donnerstagnachmittag zusammen. Der Motorradfahrer sei von dem Transporter überfahren und eingeklemmt worden. Mithilfe eines Gabelstaplers habe er geborgen werden können. Der Mann sei mit schwerwiegenden Verletzungen in ein Krankenhaus in Thüringen geflogen worden. Die 43 Jahre alte Fahrerin des Kleintransporters erlitt laut Polizei einen Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.