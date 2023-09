Auf dem Standstreifen der A38 bei Großkorbetha (Burgenlandkreis) haben Polizeibeamte eine Frau an Bord genommen, die zuvor im Streit aus einem Auto aussteigen musste. Die 40-Jährige war am Samstagabend von einer befreundeten Autofahrerin aus dem Wagen herauskomplimentiert worden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Halle mitteilte. Ihr Mobiltelefon befand sich noch im weitergefahrenen Auto. Die Beamten fuhren die Frau zum Weißenfelser Bahnhof. Dort stieg sie in einen Zug um, die nötigen finanziellen Mittel hatte sie dem Polizeisprecher zufolge dabei.