Ein vierjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Naumburg (Burgenlandkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, besteht für das Kind Lebensgefahr. Der Junge sei in ein Krankenhaus nach Halle geflogen worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der Vierjährige vom Auto einer 84-Jährigen erfasst worden. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.